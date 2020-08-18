У Сіверську на Донеччині завершують реконструкцію школи

На Донеччині в межах «Великого будівництва» у місті Сіверськ завершують реконструкцію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, до 1 вересня її планують відкрити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Реконструкція будівлі Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, яка входить до програми «Велике будівництво», вже на стадії завершення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні хід капітального ремонту школи проінспектував заступник голови ОДА Денис Клюшников.

Він констатував, що залишилося менш як два тижні до відкриття цієї школи, і реконструкція вже закінчується, але виявлено низку недоліків, про які вказано підряднику.

«Запевняють, що за ці два тижні недоліки усунуть. Сподіваюся, що 1 вересня ми відкриємо цю школу, як і інші школи, що входять до цієї програми», - сказав Клюшников. Він зазначив, що після реконструкції місто отримає будівлю з комфортними умовами для здобуття освіти.

Нині у Донецькій області в межах «Великого будівництва» проводяться ремонти у п’яти дошкільних навчальних закладах та п’яти школах. У перелік об’єктів програми «Велике будівництво» також включені п’ять стадіонів на території Донеччини.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua