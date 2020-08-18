На трасі Дніпро-Решетилівка зводять дворівневу розв’язку та тунель

На магістралі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка роботи одночасно ведуться на трьох ділянках у Петриківському та Царичанському районах.

Про це повідомляє Дніпропетровська облдержадміністрація, передає Укрінформ.

«Будівництво траси Дніпро-Решетилівка – найголовніший та найамбітніший інфраструктурний проєкт держави. Вперше за роки незалежності в Україні з нуля побудують сучасну чотирисмугову дорогу європейського рівня. З держбюджету на це виділили понад 3,7 млрд грн”, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Нині дорожники працюють одночасно на трьох ділянках решетилівської траси. На одній з них зводять тунель для сільськогосподарської техніки. Обробляють стіни піскоструменевим методом та роблять гідроізоляцію.

На іншій ділянці, у Петриківському районі, будують дворівневу транспортну розв’язку. Наразі тривають бетонні роботи.

Ще на одній ущільнюють земельне полотно та укладають шар із щебенево-піщаної суміші.

Загалом за програмою Президента України «Велике будівництво» облаштують 58,1 км траси: від села Лобойківка до межі Дніпропетровської й Полтавської областей.

Також у пріоритеті обласної влади Дніпропетровщини й інші автошляхи регіону. Загалом цьогоріч планують відремонтувати понад 100 км доріг місцевого значення.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua