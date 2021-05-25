У Миколаєві завершують ремонт радіологічного корпусу онкоцентру - фото
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА у Фейсбуці.
«Наразі будівельниками вже реалізовано основний обсяг робіт реконструкції. Готовність об'єкту становить 94,2%. Зокрема, завершено роботи по монтажу електричних та внутрішніх інженерних мереж та обладнання, встановленню відповідного устаткування тощо. На фінальній стадії процес внутрішніх оздоблювальних робіт», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після реалізації проєкту жителі області зможуть отримувати спеціалізовану медичну допомогу в комфортних умовах перебування.
Проєкт реалізується коштом Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість об'єкту складає понад 122 млн грн.
Фото: @mykoda