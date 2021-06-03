Зеленський перевірив, як ремонтують трасу Житомир – Чернівці

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості дотримання перевізниками габаритно-вагових норм на автошляхах, щоб перевантажені автомобілі не руйнували новозбудовані та відремонтовані магістралі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Сьогодні під час робочої поїздки до Хмельницької області Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції автодороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці.

Він оглянув ділянку на автошляху від Старокостянтинова до Хмельницького, реконструкція якої здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Як доповів Зеленському міністр інфраструктури Олександр Кубраков, виконання робіт на цій ділянці розпочато в березні 2021 року. Вже проведено підготовчі роботи, встановлено водопропускну трубу та прокладається дренаж.

Загальна вартість проєкту – 321,6 млн грн. Завершити реконструкцію автодороги планують до кінця поточного року за умови фінансування в повному обсязі.

«Тут уже всі процедури пройдені, підрядники визначені. Ділянка буде зроблена у цьому році», – сказав Кубраков.

Він констатував, що цього року на Хмельниччині будуть зроблені основні автодороги національного та міжнародного значення, що забезпечить проїзд до багатьох туристичних об'єктів.

Зеленський наголосив на важливості дотримання перевізниками габаритно-вагових норм на автошляхах, щоб перевантажені автомобілі не руйнували новозбудовані та відремонтовані магістралі.

За словами голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія, додатково до наявних в області п’яти автоматичних вагових комплексів буде встановлено ще три.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що сьогодні у Верховній Раді розглядається законопроєкт щодо впровадження автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах України. Він висловив сподівання, що після його ухвалення система запрацює вже за три місяці.

Під час ремонту ділянки дороги Н-03 запланована також реконструкція мосту через річку Бужок. Ремонтні роботи на цьому об’єкті розпочаті в березні. Вже встановлено опори мосту, триває влаштування залізобетонного ригеля. Завершити реконструкцію мосту також планують до кінця року.

Президента поінформували, що цьогоріч на Хмельниччині в межах програми «Велике будівництво» планується відремонтувати 207 км доріг, зокрема 41 км траси М-30 Стрий – Ізварине (включно з двома мостами) та 95 км автошляху Н-03 Житомир – Чернівці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 3 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.

Фото: ОП