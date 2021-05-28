На Прикарпатті розпочали ремонт ділянки дороги Н-10

На Прикарпатті за президентською програмою «Велике будівництво» розпочали ремонт ділянки автошляху Н 10 Стрий - Мамалига від села Марківці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«В рамках державної програми «Велике будівництво» відновлюємо ще одну ділянку дороги Н-10 Стрий - Мамалига, км 118, від межі із с. Марківці - початок села Одаї. Ще вчора тут можна було побачити глибокі вибоїни, бо цю діялнку давно не ремонтували», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розпушення старого полотна дороги розпочали 27 травня. Тут планують зміцннити основи дорожнього одягу методом холодного ресайклінгу, з додаванням нових матеріалів -цементу, бітуму, щебенево-піщаної суміш та влаштувати два шари асфальтобетону.

Автошлях Н 10 — автомобільний шлях національного значення на території України, Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига. Проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Загальна довжина - 274,1 км. У 2016 році тут провели роботи на ділянках дороги Коломийського району.

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Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг України.