Дарницький міст добудують за програмою «Великого будівництва» - Кубраков

Відомий київський довгобуд Дарницький міст буде завершено за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»: у четвер, 27 травня, було оголошено тендер на будівництво об’єкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

Він заначив, що в ході «Великого будівництва» у країні розпочався масштабний процес завершення довгобудів. Десятки мостів і дорожніх проєктів вдалося перетворити на національні активи та повернуті інвестиції.

"Дарницький міст — це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури. 10 років цей об’єкт перебував у замороженому статусі. Більшість довгобудів у нашій країні виникають з двох причин: перша — це системна корупція, а друга — небажання та неспроможність взаємодіяти між різними органами влади. У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає, як успішно, а головне результативно, працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі», - наголосив Кубраков.

Він зазначив, що першочергове завдання — отримати якісний результат без зайвих ризиків, тому на об’єкт буде залучено незалежний технагляд.

За словами Кубракова, міжнародний технагляд вже залучався на схожому проєкті – будівництві мостів через Дніпро у Запоріжжі.

«Інфраструктура повернулась у фокус держави. І не словами, а конкретними рішеннями будемо показувати це всім, хто ще сумнівається», - підкреслив керівник мінінфраструктури.

Як повідомлялося , 3 березня керівники Укравтодору та Укрзалізниці, на балансі якої перебуває Дарницький міст, підписали Меморандум про добудову цього об'єкта.

Заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко тоді також зазначив, що Укравтодор готовий у стислі терміни завершити будівництво і Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проєкт зі свого балансу.