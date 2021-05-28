Дарницький міст добудують за програмою «Великого будівництва» - Кубраков

Дарницький міст добудують за програмою «Великого будівництва» - Кубраков

Укрінформ
Відомий київський довгобуд Дарницький міст буде завершено за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»: у четвер, 27 травня, було оголошено тендер на будівництво об’єкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

Він заначив, що в ході «Великого будівництва» у країні розпочався масштабний процес завершення довгобудів. Десятки мостів і дорожніх проєктів вдалося перетворити на національні активи та повернуті інвестиції.

"Дарницький міст — це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури. 10 років цей об’єкт перебував у замороженому статусі. Більшість довгобудів у нашій країні виникають з двох причин: перша — це системна корупція, а друга — небажання та неспроможність взаємодіяти між різними органами влади. У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає, як успішно, а головне результативно, працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі», - наголосив Кубраков.

Він зазначив, що першочергове завдання — отримати якісний результат без зайвих ризиків, тому на об’єкт буде залучено незалежний технагляд.

За словами Кубракова, міжнародний технагляд вже залучався на схожому проєкті – будівництві мостів через Дніпро у Запоріжжі.

«Інфраструктура повернулась у фокус держави. І не словами, а конкретними рішеннями будемо показувати це всім, хто ще сумнівається», - підкреслив керівник мінінфраструктури.

Як повідомлялося , 3 березня керівники Укравтодору та Укрзалізниці, на балансі якої перебуває Дарницький міст, підписали Меморандум про добудову цього об'єкта.

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Заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко тоді також зазначив, що Укравтодор готовий у стислі терміни завершити будівництво і Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проєкт зі свого балансу.

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