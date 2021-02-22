«Велике будівництво» зберегло 190 тисяч робочих місць - Зеленський

«Велике будівництво» зберегло 190 тисяч робочих місць - Зеленський

Укрінформ
Реалізація Національної програми «Велике будівництво» допомогла зберегти в Україні близько 190 тисяч робочих місць під час обмежувальних заходів, пов’язаних з протидією пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

Глава держави зазначив, що програма «Велике будівництво» стосується не лише спорудження об’єктів інфраструктури. Завдяки їй роботою було забезпечено велику кількість фахівців із суміжних галузей і професій, зокрема в період коронакризи, коли навіть у європейських країнах скорочувалися робочі місця та зростало безробіття.

«Ми ці програми порахували – якщо ми їх повністю зупинимо, ми втратимо близько 190 тисяч робочих місць плюс до того, що вже втрачало суспільство», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що в межах програми «Велике будівництво» у регіонах будують школи, стадіони, дитячі садки, тож це велика програма, яку не слід обмежувати лише спорудженням доріг.

Президент додав, що на фінансування робіт у межах програми «Велике будівництво» спрямовувалися кошти, отримані Україною від російського Газпрому за результатами Стокгольмського арбітражу.

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Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

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