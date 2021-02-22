Окремого ковідного фонду не існувало – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що окремого ковідного фонду не існувало, тому й рішення щодо фінансування з нього програми "Велике будівництво" не ухвалювалося.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава держави заявив на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Інфраструктура ".

"Велике будівництво - це не тільки дороги, це найголовніша помилка... За десять місяців ми побудували сотні шкіл, стадіони, майданчики, садочки... "Велике будівництво" - це велика програма... Частина цієї програми - це наші приймальні відділення, до яких будувалася окрема інфраструктура, і будуються дороги до лікарень. Тобто багато цих речей було зроблено і в боротьбі з COVID-19", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні було започатковано багато різноманітних програм після того, як вдалося отримати від Газпрому 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Однак, коли розпочалася пандемія COVID-19, усі вони були обмежені.

"Але потім ми почали розуміти, що (програми - ред.) треба відкривати, і поступово ми відкривали всі програми, а при відкритті ми ставили пріоритети - інфраструктура і "Велике будівництво"... Не існував просто окремий (ковідний) фонд - його не було... Ковідний фонд - це були всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки - не можна брати звідти гроші. Беремо гроші звідти тільки (коли) ми зібралися, сказали, що зараз пріоритет? Оця соціальна допомога. Раз. Що далі? Оновлення техніки - скільки можемо, трішечки - два. Далі - дороги. Три. Ось так ми й працювали", - зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році на програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) у бюджеті передбачено 150 млрд гривень.