Зеленський прибув на Хмельниччину

Президент Володимир Зеленський Президент прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України”, - поінформували в ОП.

Також планується, що Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах національної програми «Велике будівництво».

Крім того, Президент має намір відвідати низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

Як повідомлялося, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував поїздку Президента на Хмельниччину та його участь у першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

Президент Володимир Зеленський 25 лютого оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад в Україні.

4 березня глава держави затвердив положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Фото: ОП