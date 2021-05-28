Немчінов на Донеччині обговорив проблеми новостворених військово-цивільних адміністрацій

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов на нараді в селищі Сартана на Донеччині обговорив проблемні питання діяльності новостворених військо-цивільних адміністрацій.

Як передає Укрінформ, про це 28 травня повідомили в Донецькій ОДА.

Зокрема йшлося про неможливість приватизації житлових приміщень громадянами, які мешкають на території територіальних громад, в яких утворені ВЦА; неможливість у зв’язку з неврегульованістю на законодавчому рівні списання майна, що перебуває у комунальній власності; проблеми з вирішенням нагальних потреб громад, пов’язаних з їх життєдіяльністю, через небезпеку обстрілів.

Немчінов на Донеччині обговорив проблеми новостворених ВЦА/Фото: dn.gov.ua

Заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов, присутній на нараді, зазначив, що, незважаючи на домовленість щодо режиму припинення вогню, ворог цих домовленостей не дотримується.

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«Вогонь ведеться й по населених пунктах. У цьому місяці у нас були обстріляні Мар’їнка, Красногорівка, Піски, були пошкоджені будинки. Ми готові діяти, надавати допомогу місцевому населенню», - сказав Москальов.

Задля вирішення деяких проблем ВЦА учасниками наради було запропоновано внести зміни у чинне законодавство.

В онлайн-режимі участь у цей нараді взяв також голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Як повідомлялося, 28 травня Немчінов перебуває на Донеччині з робочою поїздкою.

Фото: dn.gov.ua