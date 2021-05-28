Немчінов відвідав прифронтове Лебединське

На Донеччині міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов ознайомився з процесом відновлення пошкодженого окупантами житла у прифронтовому селі Лебединське.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Донецькій ОДА.

Зазначається, що Немчінов разом із заступником голови Донецької облдержадміністрації Вадимом Філашкіним після відвідування контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове» оглянули відновлені житлові будинки в селі Лебединське.

Немчінов відвідав прифронтове село Лебединське / Фото: dn.gov.ua

В ОДА нагадали, що відновлення житла на прифронтових територіях проводиться силами особового складу ДСНС, і до робіт цього року залучено 150 рятувальників з різних областей України. Будівельні матеріали виділено з обласного матеріального резерву.

Як повідомляв Укрінформ, з початку збройного конфлікту у Донецькій області зруйновано або пошкоджено 13 859 житлових будинків усіх форм власності. За участі гуманітарних організацій, обласної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів ДСНС станом на 26 травня 2021 року відновлено 8 308 будинків.

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Зокрема, підрозділи ДСНС, підпорядковані командуванню Об’єднаних сил, з початку квітня цього року відновили 280 будинків у прифронтових населених пунктах Донеччини.