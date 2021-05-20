На Донеччині з початку квітня вже відремонтували 280 пошкоджених обстрілами будинків

На Донеччині в населених пунктах поблизу лінії розмежування з початку квітня відновили 280 будинків, пошкоджених російськими окупантами.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Вадима Філашкіна, який ознайомився з ходом відновлення цих житлових будинків.

«З початку квітня, відколи на Донеччині стартував черговий етап з відновлення житла, вже відновлено 280 будинків. Робимо все можливе, щоб люди мали змогу повернутися до власних домівок», - сказав Філашкін, який відвідав Красногорівку, Мар'їнку, Лебединське та Гранітне.

На Донеччині цьогоріч вже відремонтували 280 пошкоджених обстрілами будинків/Фото: dn.gov.ua

Як повідомлялося, на Донеччині з 1 квітня 2021 року рятувальники з різних регіонів країни відновлюють будинки, пошкоджені через бойові дії російськими окупантами. Загалом залучено 150 рятувальників з різних регіонів.

Донецькою областю з матеріального обласного резерву закуплені й виділені необхідні будівельні матеріали, які передано ремонтним бригадам, сформованим з працівників ДСНС.

Торік на Донеччині спільними зусиллями працівників ДСНС відновили понад 1300 житлових будинків вздовж усієї лінії розмежування.

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Із початку ведення бойових дій у регіоні на територіях, підконтрольних українській владі, було зруйновано та пошкоджено 13 255 житлових будинків усіх форм власності.

Фото: dn.gov.ua