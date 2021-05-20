Зеленський пояснив, чому складно залучати інвесторів до діяльності на сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що залучати інвесторів до діяльності у місцевості вздовж лінії розмежування на сході дуже складно, бо вони не хочуть ризикувати капіталом.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Залучати інвесторів, повірте мені дуже складно, вони не хочуть ризикувати капіталом, в нас є ризиковані місця, на жаль, вздовж контактної лінії... Але ми проводили форум саме на Донбасі, саме в Маріуполі ( у 2019 році - ред), щоб інвестори приїжджали і бачили, що там безпечно", - сказав Зеленський.

Він додав, що для вирішення проблеми з еміграцією молоді з контрольованої українською владою частини Донеччини та Луганщини за кордон, там повинні з'явитися підприємства , а для цього треба закінчити війну та продовжувати будувати інфраструктуру.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляли, що Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей має почати діяти з 1 січня 2022 року для сприяння розвитку бізнесу і територіальних громад. Серед запропонованих заходів для інвесторів - страхування від військово-політичних ризиків.