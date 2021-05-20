Зеленський вважає, що відповідальний за недоліки своєї команди

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відповідальний за свою команду.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо вони прийшли зі мною, це моя відповідальність”, - сказав Зеленський.

Президент, втім, вважає, що людям потрібно давати шанси на виправлення.

"За деякі кроки деяких людей, які поруч зі мною є, чи поруч зі мною були, дійсно соромно. Якщо це невеличкі промахи, то треба пробачати, і вони повинні виправляти ситуацію і показувати. Тому що завжди треба давати людям другий шанс", - наголосив Зеленський, додавши, що не вважає емоційні висловлювання позаштатного радника керівника Офісу Президента України Тимофія Милованова проблематичними. Водночас за поведінку однопартійця Миколи Тищенка йому дійсно соромно.

"Мені дійсно соромно за деякі його кроки, він був неправий, і вважаю, він повинен це розуміти. Він доросла людина і повинен сам нести відповідальність", - наголосив Глава держави.

Зеленський також нагадав, що партія "Слуга народу" розглядала на своєму засіданні питання стосовно Миколи Тищенка та дала йому ще один шанс, оскільки він вболіває за ситуацію в Україні.

Водночас Глава держави свідомий того, що поведінка окремих соратників б’є по його рейтингу: "Це б’є і по мені, по моїй особистості. І якщо бути прагматичним, ми розуміємо, б’є і по рейтингу, і по підтримці людей".

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко під час локдауну в Києві організував вечірку в ресторані одного з готелів. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом порушення карантинних вимог. 20 квітня Тищенко заявив, що не порушував карантину, але готовий нести політичну відповідальність за свої дії.