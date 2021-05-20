Президент анонсував нові санкції - на РНБО щоп’ятниці

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції за рішеннями РНБО щоп'ятниці.

Про це він заявив у четвер на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи будуть запроваджені санкції проти Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас (засідання РНБО - ред.) щоп'ятниці", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом РНБО регулярно проводить свої засідання.