Латвія передала гуманітарний вантаж для Донеччини

Латвія передала гуманітарний вантаж для військовослужбовців і жителів Донецької області, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Донецьку ОДА.

Вручення сертифікатів на отримання гуманітарної допомоги відбулось у Краматорську за участю Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, спікера Сейму Латвійської Республіки Інари Мурнієце, очільника Донецької ОДА Павла Кириленка, головного капелана Національних Збройних сил Латвії Елмарса Плявіньша.

Латвія передала гуманітарну допомогу для Донеччини / Фото: dn.gov.ua

Сертифікати отримали директор Центральної міської лікарні Торецька Сергій Халаімов, керівник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш та представник Християнської місії милосердя «Ковчег» Володимир Власовець.

Голова ОДА наголосив, що Латвія вже восьмий рік поспіль надає підтримку військовослужбовцям та мирним мешканцям, які страждають від збройної агресії РФ на сході України. У період з 2014 до 2021 року представники міністерства оборони Латвії зібрали та доправили до Донецької та Луганської областей понад 450 тонн гуманітарної допомоги.

Окрім того, інформує Донецька ОДА, Дмитро Разумков та Інара Мурнієце вшанували пам’ять загиблих захисників України.

Разумков і Мурнієце вшанували пам’ять загиблих захисників України / Фото: dn.gov.ua

Голови двох парламентів узяли участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам’яті, який встановлений на в'їзді до Слов'янська. Вони хвилиною мовчання вшанували пам’ять військових, загиблих за Україну.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі Спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце 19 травня здійснили робочу поїздку до Донецької області.