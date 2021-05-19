Збройні сили Латвії вже допомагають Україні і ще могли б міста-побратими – Мурнієце

Латвійська Республіка, як країна ЄС та член НАТО, завжди готова допомагати Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це 19 травня на брифінгу в Авдіївції заявила Спікер Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце, яка вже не перший раз відвідує Донеччину.

«Я дуже пишаюся двома країнами - Латвією та Україною - тим, як динамічно Україна розвивається з 2015 року. Між нашими країнами існує багато дуже добрих мостів, багато людей подорожують з однієї країни до іншої. Існує багато діяльності, що нас поєднує. І багато у чому Латвія, як країна ЄС та член НАТО, може допомогти Україні», - сказала Мурнієце.

Вона зазначила, що Збройні сили Латвії вже допомагають Україні і ще могли б допомагати латвійські міста-побратими.

«Могли б допомагати наші міста-побратими - надавати можливість українським солдатам, дітям відвідувати Латвію, щоб мати принаймні декілька днів відпочинку», - сказала спікер Сейму.

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Вона подякувала Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та українцям за теплий прийом і знову запевнила у підтримці.

«Я хочу подякувати панові Разумкову та всім українцям за те, що так тепло мене прийняли. Ми будемо всіляко підтримувати Україну і доносити те, що тут відбувається», - сказала Мурнієце.

Спікер Сейму також під час перебування в Авдіївці наголосила, що вражена тими умовами, в яких живуть люди на лінії розмежування. Вона підкреслила, що це справжні патріоти, які люблять Україну.

За її словами, у спілкуванні з населенням прифронтової території її запитували: коли можна сподіватись на мир, бо втомилися від війни, до якої неможливо звикнути.

"Відповідь одночасно дуже складна і дуже проста - ми маємо вірити і робити все можливе допоки ситуація не зміниться», - наголосила Мурнієце.

Як повідомлялося, Голова ВР Разумков разом зі Спікером Сейму ЛР Мурнієце 19 травня здійснюють робочу поїздку до Донецької області.