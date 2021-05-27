Шмигаль відвідав лікарню «швидкої» у Дніпрі, яка приймає COVID-хворих

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги в Дніпрі, яка приймає хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовиий портал.

Зокрема зазначається, що Шмигаль ознайомився з роботої лікарні в межах робочої поїздки на Дніпропетровщину.

«Завдяки підтримці Світового банку лікарня отримає оновлене приймально-діагностичне відділення екстреної медичної допомоги. У межах проєкту за кошти нашого міжнародного партнера придбано високовартісне медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, томографи, системи рентгенівської діагностики тощо», — зазначив Шмигаль.

Шмигаль відвідав COVID-лікарню у Дніпрі / Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр підкреслив, що завдяки реформі децентралізації міська влада отримала більше можливостей для співпраці з міжнародними організаціями та залучення інвестицій у свої міста та громади.

З очільником уряду також були присутні Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги надає спеціалізовану цілодобову медичну допомогу хворим, що надходять для стаціонарного лікування у важкому стані і потребують проведення високоспеціалізованої невідкладної медичної допомоги.

З 16 березня 2021 року заклад надає медичну допомогу хворим з підозрою або підтвердженням випадків COVID-19 на 200 ліжкомісць. У складі стаціонару розгорнута найпотужніша в місті реанімаційна служба, ліжковий фонд якої становить 33 реанімаційних ліжка.

Як повідомляє Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 27 травня перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. Разом із ним регіон відвідують міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.