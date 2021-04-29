В COVID-лікарнях Франківська зайняті менш як 40% ліжок - мер

У двох лікарнях Івано-Франківська, які приймають хворих на COVID-19, зайняті менш як 40% ліжко-місць.

Як передає Укрінформ, про це Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків повідомив під час етеру на радіо «Західний полюс».

«Поки червона зона нам не загрожує. Зараз в міських лікарнях є 224 пацієнти. В ЦМКЛ (центральній міській клінічній лікарні) на лікуванні перебувають 107 пацієнтів, а це 39% від загальної кількості ліжко-місць, в міській клінічній лікарні №1 – 79 пацієнтів і це 39% зайнятих ліжко-місць для хворих на коронавірус», - зазначив Марцінків.

За його словами, в реанімаціях цих медзакладів перебувають 12 COVID-хворих. За останню добу в місті виявили 19 нових випадків захворювання на коронавірус.

«Ситуація із захворюванням на COVID-19 в місті залишається стабільною, але хочу звернути увагу мешканців Франківська бути обачними. Особливо на Великодні свята – уникати скупчень людей, користуватись масками та антисептиками, бо небезпека є, і ніхто не хоче повертатись у червону зону», - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область з 26 лютого до 9 квітня перебувала в червоній зоні епідеміологічної небезпеки, звідки відразу перейшла у жовту зону.

Станом на 29 квітня в Івано-Франківській області за минулу добу лабораторно підтвердили 184 нових випадки захворювання на COVID-19. В Україні цей показник - 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби.