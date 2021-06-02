У Харкові не бачать потреби розгортати центр COVID-вакцинації

У Харкові немає потреби розгортати тимчасовий центр вакцинації від COVID-19, оскільки вистачає наявних пунктів вакцинації.

Про це заявив на брифінгу 2 червня заступник голови Харківської обладміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується центру вакцинації. Це пілотний проєкт, який реалізовується в трьох областях, і сьогодні відпрацьовується питання, де ще є така можливість чи необхідність. На сьогоднішній день, виходячи з тої кількості бригад і пунктів щеплення, які розгорнуті на території Харківської області, на нашу думку, ми можемо впоратися і без такого центру вакцинації», - сказав Черняк.

Він зазначив, що для роботи тимчасового центру, крім відповідного місця, потрібні фахівці, яких треба або навчити, або перевести з діючих пунктів, а також обладнання. Такий центр облаштують у разі необхідності.

«На сьогоднішній день та мережа, яка визначена, ті люди, які навчені, ті обсяги, які сьогодні є, нам в достатній кількості вистачає для планової роботи», - сказав Черняк.

За його інформацією, на Харківщині працюють 140 пунктів щеплення та 28 мобільних бригад.

За даними Харківського обласного лабораторного центру МОЗ, в регіоні першою дозою щеплено 51 876 осіб, а 8 529 отримали два щеплення.

За минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 139 жителів області. Усього зареєстровано 147 038 випадків СOVID-19, з них 136 123 хворих одужало, 3 312 – померло.

Як повідомляв Укрінформ, керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Такі тимчасові пункти відкрито у Києві, Львові та Одесі.