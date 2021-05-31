Регіональний статус російської мови у Миколаєві оскаржили в суді

Рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної оскаржене в судовому порядку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

«Інформацією від 22.02.2021 міською радою повідомлено, що проект рішення міської ради «Про визнання таким, що втратило чинність рішення ради від 21.08.2012 №19/4 «Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва» планується розглянути на черговій сесії ради. Водночас, засідання сесій міської ради неодноразово переносились, а на засіданні, що відбулось 20.05.2021, відповідне рішення не прийнято. Враховуючи викладене, оскільки рішення ради від 21.08.2012 №19/4 наразі є чинним, обласною прокуратурою, з метою визнання його протиправним та нечинним, до Миколаївського окружного адміністративного суду скеровано відповідну позовну заяву», - йдеться у листі прокуратури.

«Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - тобто півтора роки тому. У зв'язку з цим я двічі звертався до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення», - наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він також повідомив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб скасувати ухвалене ще в 2012 році рішення «Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві».