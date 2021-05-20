Миколаївська міськрада не позбавила російську мову статусу регіональної - голосування провалили

Депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб скасувати ухвалене ще в 2012 році рішення «Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві».

Це питання стояло в порядку денному сесії міської ради 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ставлю на голосування питання «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради №19/4 від 21 серпня 2012 року «Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві», - сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

При цьому він запитав, чи потрібно доповідати, чи всі розуміють суть питання, після чого, не дочекавшись ніякої відповіді із зали, відразу виніс питання на голосування.

Як результат «за» проголосувало 23 депутати при 28 необхідних для прийняття позитивного рішення. Проти було 7, утримався 1, 15 взагалі не голосували.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повторно звернувся до генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної. За його словами, Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє це антиконституційне рішення.

Фото: сайт Миколаївської міськради