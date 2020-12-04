Суд скасував надання російській мові статусу «регіональної» на Одещині
Як передає Укрінформ, про це доктор філософії Літинський повідомив у Фейсбуці.
"Два роки ми стукали у ці двері... і вони відчинилися! В Одеській області скасовано рішення облради про регіональну мову. Відповідне рішення виніс окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", - наголосив Літинський.
Він нагадав, що раніше добився "скасування регіональної мови у місті Одесі".
Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з яким українська мова затверджена як основна у функціонуванні в держустановах і суспільстві. За закон проголосували 278 депутатів.
Категорично проти ухвалення закону виступили фракції "Опозиційний блок" і "Відродження", які після голосування заблокували підписання законопроєкту.
14 травня 2019 року Верховна Рада відхилила відповідну постанову і після підписання закону спікером, його підписав п'ятий президент Петро Порошенко.