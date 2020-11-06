У Запоріжжі суд скасував рішення про надання російській статусу регіональної

Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови. Позов до суду подав депутат Запорізької міськради Андрій Согорін.

В коментарі Укрінформу він зазначив, що рішення отримати для нього було принципово.

“Рішення отримати для мене було дуже принципово, бо я використав всі свої можливості, як депутат міськради. Тому цей суд був останньою можливістю, бо далі я не знав чи пройду в міськраду та її новий склад. Якщо рішення буде оскаржено в апеляції, то будемо боротись далі в судах. Вважаю, що у нас дуже сильна правова позиція. Маю надію, що це судове рішення стане прецедентом”, - прокоментував Согорін.

Мова йде про рішення Запорізької міської ради від 5 липня 2006 року №15 “Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови”, яким російська мова була визнана на території міста Запоріжжя регіональною мовою в означенні Європейської хартії регіональних мов або меншин. Окрім того, було запропоновано ВР України прийняти рішення про надання російській мові статусу другої державної мови.

Запорізький окружний адміністративний суд вирішив задовольнити повністю позов Андрія Согоріна до Запорізької міської ради.

“Зобов’язати міську раду після набрання судовим рішенням законної сили опублікувати резолютивну частину рішення суду про визнання нормативно-правового акту протиправним та нечинним у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено”, - йдеться в рішенні суду від 23 жовтня 2020 року.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів.

Зазначимо, що 28 листопада 2018 року на сесію Запорізької міської ради виносилося питання щодо скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної. Однак, тоді проєкт рішення не був підтриманий депутатами.