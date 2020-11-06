Україні як унітарній державі потрібна лише українська як державна – Потураєв

Україні як унітарній державі потрібна українська державна мова.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у новому випуску програми "Код безпеки" на телеканалі "ДІМ" з ведучою Тетяною Поповою, передає Укрінформ.

"Що стосується жорсткості законів про мову, про освіту тут, всередині України, то я не вважаю, що вони надмірно жорсткі. Тому що це закони про державну мову. По-перше, якщо ми говоримо про закон «Про особливості функціонування української мови як державної» і мене тут нещодавно запитували - а яка мова потрібна Україні? Чи потрібна Україні російська мова? Дивіться, Україні як державі потрібна державна мова українська, тому що Україна - не конфедерація. Україна - унітарна держава. Україні як державі потрібна українська державна мова. Про це власне і закон", - сказав Потураєв.

За словами голови профільного комітету ВР, "Україні як державі треба забезпечити абсолютно вільний і рівний доступ для всіх своїх громадян до можливості вивчити державну мову. Тобто - мову інтерфейсу цієї держави. Все дуже просто. Звідси і закон про освіту, що всі діти, які закінчують школи на території України, повинні знати українську мову. В сенсі: повинні - не зобов'язані, а держава повинна забезпечити можливість їм добре володіти, тому що, ще раз, це мова спілкування з державою, мова інтерфейсу держави України".

На запитання Попової "Що буде дозволено з російською мовою?" Потураєв відповів, що «повинні бути можливості при бажанні її вивчати». «І тут були спекуляції про зміну закону про освіту. Тому що закон про освіту не забороняє вивчати російську мову. Можуть бути факультативи, можуть бути, рішенням батьківських комітетів, і не факультативні, цілком собі влаштовані години з вивчення російської мови і літератури, точно так само як вивчалася українська мова і література в радянських школах. Якщо ви, друзі, говорите про те, щоб освіта була російською мовою, то ви підміняєте поняття. В Україні ніхто не забороняє вивчати російську мову і літературу. А освіта російською мовою - це трішки інше", - наголосив він.

Щодо мовлення ЗМІ голова комітету сказав: "ЗМІ російською мовою, ті, які не користуються загальнонаціональним невідчужуваним ресурсом, звичайно, можуть бути будь-якою мовою - китайською, англійською, якою завгодно... Якщо ти користуєшся невідчужуваним національним ресурсом - тобто радіочастотами, наразі ми говоримо і про телебачення, - будь люб'язний, здійснюй мовлення українською мовою. Якщо ти не користуєшся ресурсом, якщо ти створюєш приватний бізнес, - то це твоя справа, якою мовою цей приватний бізнес буде. Це справа книговидавця - якою мовою видавати книгу і яким накладом, це справа видавця журналу або газети - якою мовою видавати газету або журнал. Точно не справа держави втручатися в це".

При цьому він зазначив, що в районах компактного проживання національних меншин завжди Національна рада з телевізійного мовлення ліцензувала там мовників на мовах. "Це завжди регулювалося українським законодавством, завжди була така можливість", - сказав Потураєв.

На зауваження ведучої, що "в Словенії 4 мови і навіть телеканали є італійською, румунською, угорською", Потураєв відповів: "Ніхто з цим і не сперечається. У Словенії - так, а у Франції вже, вибачте, не так, в Німеччині теж не так".

"А у нас теж в цілому така собі монодержава. У нас є державотворча політична нація. Щоб ніхто нічого не подумав з людей, які особливо нервують при вживанні слова «нація», політична нація - це українці. І незалежно від етнічного походження люди в графі «громадянство» пишуть (як відомо, в західних анкетах там пишеться nationality, це громадянство мається на увазі) - "українець". Щось я не бачив великої кількості протестів з цього приводу. Тому, звичайно ж, у районах компактного проживання все це можна робити, це завжди робилося. У цьому немає ніякої проблеми. Але якщо ти - загальнонаціональний мовник, то будь люб'язний", - наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.