Марків підняв прапор на львівському меморіалі Героям Небесної сотні

Військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків 29 травня, у день вшанування пам’яті Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, урочисто підняв державний прапор над меморіалом Героям Небесної сотні у Львові.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає Укрінформ.

До церемоніалу долучились духовий оркестр та прапороносна група військової частини 3002.

Зазначається, що зранку на Личаківському кладовищі відбулися заходи на вшанування пам'яті Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького у річницю його загибелі.

Як повідомлялося, 29 травня 2014 року поблизу Слов'янська терористи збили вертоліт Мі-8 після злету з гори Карачун. Тоді загинуло 12 чоловік – шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж гелікоптера, та стільки ж представників спецпідрозділу МВС. Серед них був і генерал-майор Сергій Кульчицький. Вижив тоді лише штурман Олександр Макеєнко.

Віталій Марків — український військовослужбовець, головний сержант батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України. Учасник Революції гідності. Брав участь у боях за Слов'янськ, Вуглегірськ, Станицю Луганську, Попасну.

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У липні 2019 року італійський суд визнав Марківа винним у загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі в травні 2014 року. У листопаді 2020 р. українець був повністю виправданий апеляційним судом Мілана та звільнений.