Підготовка захисту до касації - Марків бере участь у слідчих діях на Карачуні

Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції на території телевежі на горі Карачун для підготовки захисту до розгляду його справи у касаційній інстанції Рима.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Військовослужбовець Національної гвардії України з батальйону імені генерала Кульчицького Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції України на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту у касаційній інстанції Риму справи про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Миронова. Все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому", - написав Шевченко.

Марків бере участь у слідчих діях на Карачуні/ Фото Артема Шевченка

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня 2017 року у Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Роккеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.

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У серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

29 березня 2021 року Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення по його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано.