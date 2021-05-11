У Рівному відкрилась виставка світлин нацгвардійця Марківа

У Рівненському міському палаці культури відкрилась фотовиставка світлин нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

“У Рівненському міському палаці культури відкрилась фотовиставка світлин старшого сержанта Віталія Марківа, військовослужбовця оперативного батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що більш ніж на 60 світлинах Марків зображений у колі друзів, бойових побратимів, у зоні АТО та з родиною. Деякі з цих фото надали друзі нацгвардійця, а частину з них він передав з власного архіву.

Ця виставка у Рівному триватиме до 15 травня, потім її чекають у Сарнах.

У відомстві нагадали, що світлини нацгвардійця вже експонувались у Львові, Ужгороді та Тернополі. Попереду - Сарни, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ та інші міста.

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Рокеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

У серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.

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3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

29 березня 2021 року Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення у його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано.

Фото: ngu.gov.ua