Марків повернувся на службу до Нацгвардії

Військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків вже повернувся на службу до її лав.

Як передає Укрінформ, про це директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко написав у Фейсбуці.

«Нині він (Марків - ред.) повернувся на службу до Національної гвардії України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває», - написав Шевченко.

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Він окремо нагадав, що рівно 7 років тому - у другій половині дня суботи, 24 травня 2014 року, у так званий день тиші перед днем голосування на дочасних виборах Президента України під час бойових дій у Слов'янську, захопленому російськими терористами ексофіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрелкова), внаслідок ураження уламками мін 120 мм загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов.

Шевченко уточнив, що італієць Роккеллі і росіянин Миронов стали першими іноземними журналістами, які загинули внаслідок бойових дій на цій війні.

Як повідомлялося, 30 червня 2017 року в Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Роккеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

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У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

У серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, у Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

29 березня 2021 року Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення по його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано.