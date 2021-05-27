Євросоюз втілює на сході України дві програми на €90 мільйонів

Євросоюз наразі втілює програму з соціального та економічного відновлення території Донецької та Луганської областей на суму 60 млн євро, водночас із іншим проєктом підтримки на 30 млн євро.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Андреас Папаконстантіну під час онлайн-дискусії "Майбутнє cхідної України", організованої Вільнюською цільовою групою.

"Європейський Союз втілює програму на підтримку сходу України на суттєву суму – 60 млн євро. Вона поширюється на ряд ключових напрямків: таких, як управління, децентралізація, економічне відновлення, безпека громад, соціальна згуртованість, освіта та реформа охорони здоров’я на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей", - заявив він.

Крім того, як додав представник Єврокомісії, існує ще інший важливий проєкт на 30 млн євро, який стосується відновлення, управління та відбудови миру на сході України. За словами Папаконстантіну, цей 4-річний проєкт спрямований на забезпечення надання кращого доступу до публічних послуг, роботи з неурядовими організаціями у сфері освіти та охорони здоров’я, покращення життя громад, які живуть на постраждалих від конфлікту територіях.

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Окремо директор генерального директорату Єврокомісії вказав на те, що Євросоюз надав 10 млн євро допомоги у якості реагування на пандемію коронавірусу – на як підконтрольних уряду України територіях, так і на території ОРДЛО.

За його словами, ЄС і надалі серйозно занепокоєний гуманітарною кризою на сході України і продовжуватиме надавати фінансову підтримку для пом’якшення та подолання її наслідків.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у вересні за умови виконання країною «домашнього завдання».