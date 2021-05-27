В ОРДЛО доставили понад 100 тонн гумвантажу

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з 19 по 27 травня доставлено понад 100 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

З 19 по 27 травня на окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей 16 вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 110,228 тонни.

Зокрема 55,546 тонни (9 вантажівок) передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески у глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На окуповану частину Донеччини і Луганщини доставлено понад 100 тонн гуманітарного вантажу / Фото: minre.gov.ua

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - ідеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

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Ще 7 вантажівок (55,682 тонни) направлено від Міжнародної організації міграції.

Всі 16 автівок доправили гуманітарний вантаж через КПВВ Новотроїцьке.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставлено понад 80 тонн гуманітарного вантажу. 13 травня - 102,14 тонни гуманітарного вантажу.