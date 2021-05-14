В ОРДЛО доправили ще 88 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста

В ОРДЛО доправили ще 88 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста

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Укрінформ
На тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставили ще понад 80 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Сьогодні, 14 травня, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 88,02 тонни», - йдеться у повідомленні.

Вантаж передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між МКЧХ та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства №51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

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Відтак, шість вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали через КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 102,14 тонни.

Фото: minre.gov.ua

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