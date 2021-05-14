В ОРДЛО доправили ще 88 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста

На тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставили ще понад 80 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Сьогодні, 14 травня, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 88,02 тонни», - йдеться у повідомленні.

Вантаж передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між МКЧХ та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства №51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Відтак, шість вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали через КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня на тимчасово окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України шістьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 102,14 тонни.

Фото: minre.gov.ua