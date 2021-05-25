Поліція затримала ще одного «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО

На Одещині поліція затримала “кримінального авторитета” із санкційного списку РНБО, який переховувався від відбування призначеного судом покарання.

Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Укрінформ.

“На Одещині поліція затримала так званого “смотрящого”. За вчинення злочину на території Чернігівської області "авторитетові" та його спільникам судом призначено покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі. Аби уникнути покарання, чоловік втік із зали суду”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у січні 2021 року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав "авторитета" та його спільників винними у вчиненні грабежу: за інформацією правоохоронців, у грудні 2019 року вони напали на громадянина та силою відібрали у нього 20 000 доларів.

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово входив до складу організованих угруповань, учасники яких займалися вимаганням грошей у фермерів, розбійними нападами та навіть викраденням людей, і що за час переховування та за свої "заслуги" у кримінальному світі він отримав від "злодія в законі" статус "смотрящого" за одним з районів Одещини.

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“Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції отримали інформацію, що зловмисник переховується на території регіону. Встановивши його місце перебування, провели заходи для затримання. Учора, 24 травня, на підставі вироку суду поліцейські затримали "смотрящого" та доставили його до ГУНП у Чернігівській області для взяття під варту”, - уточнюється у повідомленні.

За інформацією поліції, “смотрящого” раніше було внесено до санкційного списку РНБО, затвердженому відповідним Указом Президента України.

Як повідомлялося, 25 травня у поліції поінформували, що правоохоронці викрили двох кримінальних «авторитетів» у поширенні злочинного впливу, один із яких перебуває у санкційному списку РНБО, фігурантам повідомили про підозри.

Президент Володимир Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань.

Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.

Також було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.

Окрім того, на засіданні РНБО обговорювалося питання санкцій, запроваджених західними партнерами стосовно українських громадян. Як повідомив тоді секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Україна звернулася до США з офіційним запитом щодо кожного громадянина України – коли, на підставі чого були запроваджені санкції – з тим, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України.

21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».