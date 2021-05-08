У Бердянську готують парад військових моряків до 30-річчя Незалежності

Керівництво Запорізької ОДА та міська влада Бердянська обговорюють із військовослужбовцями ідею проведення параду із залученням моряків до 30-ї річниці Незалежності України.

Про це під час поїздки до Бердянська заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух, передає кореспондент Укрінформу.

"2000 військових моряків будуть гарно виглядати. Це гарна ідея, яка народилась, і ми її разом опрацюємо. Можливо, залучимо військові оркестри", - сказав Старух.

Захід, попередньо, хочуть провести на набережній, але за умов, що регіон перебуватиме в "жовтій" зоні, а люди дотримуватимуться карантинних обмежень.

"Потрібно брати ті моменти, які відрізняють нас від інших областей: Хортиця - те, чого немає в жодній області, великий військовий аеродром - в Мелітополі, а військово-морська база в Бердянську. Це красиве курортне місто, в якому має поєднатися військово-морська складова і цивільно-відпочивальна. І людям буде спокійніше відпочивати", - додав голова ОДА.

Разом з військовими очільник області вийшов у море на катері морської охорони "Арабат", аби покласти вінок з квітів на води Азова в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

Також він відвідав легендарний корабель ВМС України ''Корець", який перебував у Севастопольській бухті, але з початком окупації Криму судно вийшло із Чорного моря.

"Команда і командир корабля вийшли також. Навіть собака, який з ними з 2009 року, залишився вірним присязі та вийшов з ними. Сьогодні військові готові до виконання всіх завдань. За дорученням Президента України йде розбудова військово-морської бази, створюється штаб військово-морського флоту", - сказав Старух.

Він обговорив з військовими питання, які необхідні для реалізації цього проєкту.

Як повідомлялося, будівництво військово-морської бази «Схід» триває у Бердянську з 2016 року. За планами вона має включати 1-2 дивізіони броньованих артилерійських катерів й підрозділи берегової артилерії. У передмісті Бердянська вже базується 501-й батальйон морської піхоти.