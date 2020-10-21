Зеленський доручив розробити план святкування 30-річчя Незалежності

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 30-ї річниці Незалежності України й доручив уряду утворити організаційний комітет та скласти план заходів, який має передбачати проведення військового параду у центрі Києва.

Як повідомляє Укрінформ, текст документа опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що указ підписано "ураховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року Незалежності України, з метою гідного відзначення у 2021 році 30-ї річниці цієї визначної події".

Президент, зокрема, доручив Кабінету Міністрів утворити у місячний строк організаційний комітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності, визначивши його співголовами Прем’єр-міністра і керівника Офісу Президента та залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань.

Також уряд має розробити з урахуванням пропозицій оргкомітету, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

Серед іншого Президент доручив передбачити в плані заходів "організацію і проведення 24 серпня 2021 року, у День Незалежності України: параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у місті Києві".

Міністерству закордонних справ доручено організувати запрошення до участі в урочистостях представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.

Обласні, Київська міська державні адміністрації також мають забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із підготовки і відзначення у 2021 році Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України.

Фото: Офіс Президента