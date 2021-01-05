ВМС України побудують нові бази та плавучий причал для дивізіону патрульних катерів

Для Військово-Морських Сил Збройних Сил України будуть побудовані нові бази в Очакові, Бердянську та порту «Південний».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у інтерв’ю командувача ВМС ЗСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапи радіо Свобода.

За словами командувача, у 2020 році ВМС ЗСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди й землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова (Миколаївська обл.) і в Бердянську (Запорізька обл.).

"Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво", – розповів Неїжпапа.

За його словами, завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази «Схід» та головної бази.

Також ВМС ЗСУ отримали для своїх потреб причал у морському порту «Південний» (Одеська обл.).

"У цьому порту з часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Співпрацю із адміністрацією як порту, так і розташованого неподалік Одеського припортового заводу налагоджено, взаєморозуміння досягнуто. Для нас це стане можливістю розмістити в порту «Південний» дивізіон патрульних катерів типу «Айленд», - пояснив контр-адмірал.

У «Південному» також розміститься побудований у 2020 році на замовлення Міністерства оборони плавучий причал. Його вартість 23 млн грн.

"Споруда з надміцного бетону на воді має 57 метрів завдовжки й розміститься також у порту «Південний», що дозволить збільшити кількість кораблів, які зможуть там базуватися. Розраховуємо на ще один такий причал у 2021 році. Таким чином повністю вдасться забезпечити стоянку майбутнього дивізіону", – сказав Неїжпапа.

Як повідомляв Укрінформ, американські патрульні катери класу "Айленд" прибудуть до України протягом першого півріччя цього року.