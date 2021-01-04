Українські екіпажі патрульних катерів «Айленд» пройдуть підготовку у США

Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу «Айленд» найближчим часом вирушать для проведення подальшого навчання в м. Балтимор, штат Меріленд, США.

Українські військові під керівництвом американських інструкторів мають пройти 10-тижневий курс навчання. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цього року Сполучені Штати Америки у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три «Айленди» надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

Ці катери передадуть ВМС ЗСУ вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. Після того, як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створений повноцінний дивізіон патрульних катерів класу «Айленд».

У пресслужбі підкреслили, що майбутні екіпажі катерів класу «Айленд» уже пройшли посилену підготовку в Україні.

Раніше повідомлялось, що у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ ввійшли перші два патрульні катери класу «Айленд», які отримали назви «Старобільськ» і «Слов’янськ». Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Фото: mil.gov.ua