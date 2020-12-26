Звільненому з російського полону буксиру «Яни Капу» відновили боєздатність
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Аrmyinform.
"Під час докового ремонту на "Яни Капу" було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна, зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів. Також важливо, що на буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень та інші роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом цього року для потреб флоту було відремонтовано 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російський танкер "Нейма", за допомогою буксирів "Бистрий", "Гандвік" та "Ельтіген" здійснили блокування транспортної комунікації - морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці. У результаті блокування, корабельно-катерна група ВМС ЗС України у складі малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь", рейдового буксира "Яни Капу", яка направлялась з м. Одеса до м. Маріуполь, не змогла пройти через Керченську протоку, та була захоплена. У результаті захоплення Україні було заподіяно матеріальних збитків на 260 млн грн.