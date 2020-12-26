Звільненому з російського полону буксиру «Яни Капу» відновили боєздатність

На одному з судноремонтних підприємств завершився доковий ремонт рейдового буксира ВМС України «Яни Капу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Аrmyinform.

"Під час докового ремонту на "Яни Капу" було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна, зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів. Також важливо, що на буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень та інші роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом цього року для потреб флоту було відремонтовано 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російський танкер "Нейма", за допомогою буксирів "Бистрий", "Гандвік" та "Ельтіген" здійснили блокування транспортної комунікації - морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці. У результаті блокування, корабельно-катерна група ВМС ЗС України у складі малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь", рейдового буксира "Яни Капу", яка направлялась з м. Одеса до м. Маріуполь, не змогла пройти через Керченську протоку, та була захоплена. У результаті захоплення Україні було заподіяно матеріальних збитків на 260 млн грн.