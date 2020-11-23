Моряк з буксира «Яни Капу» показав собаку Джессі, що побувала у російському полоні

Про це Укрінформу повідомив український військовий моряк Сергій Чуліба.

«Так це, вона…», - зазначив Чуліба, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

Він додав, що Джессі повернулася у команду раніше.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 російські силовики в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Улюбленець екіпажу собака Джессі теж опинилася у російському полоні, перед тим вкусивши російського ФСБ-шника. Джессі жартома називали "25-м військовополоненим". За словами російського адвоката Миколи Полозова, на пошуки пса та досягнення домовленостей із ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили його у себе, пішло кілька місяців. У липні 2019 року Джессі вивезли на материкову територію Україну та передали батькам Сергія Чуліби.

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в ході якого було звільнено і 24 військовополонених моряків.

Фото: Сергій Чуліба