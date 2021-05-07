«Паради не на часі»: полк «Азов» не відзначатиме своє 7-річчя

Підрозділ спеціального призначення - полк «Азов» - не стане святкувати 7-річчя від дня заснування, оскільки перебуває в підвищеній боєготовності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив командир «Азова» Денис Прокопенко під час конференції «Територіальна оборона як інструмент протидії російській агресії» 6 травня у Маріуполі.

«Я хочу всім подякувати за привітання. Учора, справді, нашому полку виповнилося 7 років із дня створення. Ми принципово відмовилися святкувати, оскільки підрозділ продовжує перебувати в підвищеній боєготовності. І не на часі проводити якісь паради, демонстрації та марші у славному місті Бердянськ, де, власне, було засновано наш підрозділ ще у 2014 році», - сказав Прокопенко.

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Полк «Азов» - окремий підрозділ спеціального призначення у складі військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 травня на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном сказав, що за даними української сторони, кількість військової техніки та армії РФ, стягнутої до кордону України, зменшилася лише в окупованому Криму. «Тому ймовірна загроза може бути», - заявив глава держави.