На Донеччині розрив між зарплатами чоловіків і жінок на 15% більший, ніж по Україні
Про це розповіла президент громадської організації Smarta Лілія Кісліцина у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.
За її словами, в Україні існує проблема гендерного розриву в оплаті праці. За статистикою, жінки в Україні отримують зарплату на 20-23% нижчу, ніж чоловіки. Однак в Донецькій області цей розрив набагато більший.
"У Донецькій області станом на 2018 рік цей показник був на рівні 35%. У 2019 він збільшився до 38,1%", — зазначила Кісліцина.
Водночас за результатами 2020 року статистика може стати ще гіршою, адже через пандемію коронавірусу рік став складним для всього світу.
На думку експерта, така ситуація в регіоні склалася насамперед через бойові дії.
"У 2014 році розрив у зарплатах чоловіків і жінок сягнув 43-45%. Економіка в Донецькій області розвивається, вона існує, але їй дуже складно. Тому що немає кредитування, мало робочих місць, багато людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складній ситуації та шукають роботу", — додала Кісліцина.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінсоцполітики, в Україні зарплати жінок на чверть менші за зарплати чоловіків.