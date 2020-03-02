Зарплати жінок в Україні на 25% нижчі за чоловіків

В Україні зарплати жінок на чверть менші за зарплати чоловіків.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на брифінгу 2 березня в Києві, повідомляє пресслужба відомства.

"Зберігається високий рівень гендерної сегрегації на ринку праці. Поширене дискримінаційне ставлення роботодавців до працівниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар’єрного зростання. Це зумовлює як розрив у розмірі заробітної плати у розмірі 25%, так і нерівні можливості отримання доступу до економічних ресурсів, а також відмінності в якісних характеристиках зайнятості і соціальному статусі жінок і чоловіків”, - заявив він.

Ніжинський додав, що важливо дотримуватись Пекінської платформи дій та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, зокрема, побудова ефективної системи протидії насильству, підтримки вразливих груп жінок із дотриманням найкращих інтересів дитини.