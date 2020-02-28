Студентам, які не отримали стипендії у лютому, заплатять у березні

У вищих навчальних закладах, які щомісяця виплачують стипендії після 17-го числа, студенти отримають кошти за лютий у березні.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки.

"У зв’язку з тим, що Мінфін зараз затверджує десятки паспортів бюджетних програм, серед яких – паспорт з виплат стипендій, студенти в деяких вишах отримають кошти за лютий на місяць пізніше. МОН вчасно підготувало та подало паспорт бюджетної програми, тому він має бути затверджений уже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у МОН, така проблема стосується лише тих закладів, де виплата стипендії здійснюється після 17-го числа кожного місяця. У решті вишів усі виплати відбуваються своєчасно.

"Це пов’язано з особливостями бюджетного законодавства: для того, щоб обов’язкові виплати здійснювалися безперервно – йдеться про зарплати, соціальні виплати тощо – закон вимагає затверджувати паспорт бюджетної програми до 17 лютого. У весь період з 1 січня і до 17 лютого Казначейство здійснює безперервні виплати. Однак, якщо до 17 лютого не затверджується паспорт бюджетної програми на новий бюджетний рік, Казначейська служба припиняє виплату коштів", - пояснюють у Міносвіти.

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У міністерстві підкреслюють, що будь-які затримки обов’язкових виплат, зокрема академічних чи соціальних стипендій, є неприйнятними, і запевняють, що надалі робитимуть усе можливе, щоб таких ситуацій не виникало.