Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 лютого погодив нарахування соціальної стипендії студентам на лінії зіткнення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію", - написав Гончарук.

Він додав, що студенти закладів фахової передвищої освіти отримуватимуть 890 грн, студенти закладів вищої освіти — 1180 грн, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 360 грн.

Гончарук зазначив, що соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

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Також соціальну стипендію отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.