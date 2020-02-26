Студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію

Студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію

Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 лютого погодив нарахування соціальної стипендії студентам на лінії зіткнення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію", - написав Гончарук.

Він додав, що студенти закладів фахової передвищої освіти отримуватимуть 890 грн, студенти закладів вищої освіти — 1180 грн, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 360 грн.

Гончарук зазначив, що соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

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Також соціальну стипендію отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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