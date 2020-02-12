Мінветеранів готує програму для освіти молоді з окупованих територій

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб розробляє Державну цільову програму для заохочення дітей та молоді, які живуть на тимчасово окупованій території для надання їм можливості отримувати саме українську освіту.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда під час робочої поїздки в Херсонську область, повідомляє Урядовий портал.

“Ми розробляємо Державну цільову програму щодо максимального заохочення дітей та молоді, які змушені жити на тимчасово окупованій території, що дасть їм можливості отримувати саме українську освіту”, - розповіла Коляда.

Програма буде розроблена на виконання завдання Президента Володимира Зеленського, який напередодні провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти.

Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

Так, очільниця Мінветеранів повідомила, що Програма буде передбачати різні механізми залучення молоді: надання стипендій на навчання в будь-якому ВНЗ України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів та студентів з ТОТ, можливість подальшого навчання та стажування в іноземних ВНЗ, механізм подальшого працевлаштування.

Читайте також: У комітеті ВР презентували стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя

Також Коляда розповіла про план розвинути процес отримання дистанційно шкільної освіти дітьми, які мешкають на ТОТ.

Конкретні напрацювання Програми будуть зроблені вже протягом найближчого часу.

Фото: www.kmu.gov.ua