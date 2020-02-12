У комітеті ВР презентували стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб презентувало Стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 10 лютого презентувало народним депутатам - членам профільного Комітету Стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя, розроблену з метою повернення ветеранів війни до повноцінного мирного життя”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр Оксана Коляда та її заступники розповіли про пріоритетні цілі Мінветеранів та шляхи їх досягнення, які були розроблені на виконання Програми дій уряду, та відзначили, що головною метою державної політики є соціалізація ветеранів.

Зокрема, серед першочергових завдань Мінветеранів - створення реєстру Е-ВЕТЕРАН.

Зазначається, що запуск цієї платформи є найбільш ефективним механізмом покращення якостей державних послуг, ліквідації корупційної складової, послаблення суб’єктивного фактору.

Також серед пріоритетів міністерства - медичне лікування та реабілітація ветеранів, психологічна адаптація.

“Кардинально змінюються принципи та стандарти надання медичних послуг. Мінветеранів розробило пакет додаткових медичних послуг для ветеранів, стандарти надання психологічної допомоги, ініціювало передачу від Міністерства охорони здоров’я реабілітаційних центрів і на базі одного з них створило Центр захисту психічного здоров’я та тренінговий центр підготовки фахівців, які будуть надалі працювати з ветеранами та їхніми сім’ями. Заплановано запуск центру сімейної реабілітації, запровадження обов’язкового медичного огляду, створення профільних відділень з лікування наслідків контузій та залежностей”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, завданнями профільного міністерства є навчання та перекваліфікація ветеранів; працевлаштування і підтримка бізнесу; житлові програми.

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Розроблена стратегія забезпечення житлом, із застосуванням різноманітних механізмів, зокрема, кредитування, співфінансування.

Як інформують в Інформуправлінні Апарату ВР, представники Мінветеранів також повідомили про розробку спільно з РНБО якісно нової концепції територіальної оборони України. Зокрема, планується створення окремого виду військ, і ветерани будуть складати кістяк підрозділів та відповідати за військово-патріотичне виховання молоді.

Також передбачається максимально залучити ветеранів до сприяння органам правопорядку в захисті громадського порядку та державного кордону шляхом використання громадських формувань.

Крім того, заплановане відкриття Ветеранських просторів в регіонах України, які мають стати фронт-офісами Мінветеранів на місцях.

“Платформи «Ветеранський простір», які будуть працювати в кожній області, дозволять надавати допомогу за принципом «рівний-рівному», вони стануть «єдиним вікном» ветеранських послуг, зокрема і щодо освіти, перепідготовки, працевлаштування. Така платформа має об’єднати державні структури, громадські організації, навчальні заклади та приватний сектор. При цьому, отримувати необхідні послуги та сервіси зможуть не лише самі ветерани та військовослужбовці, але й члени їхніх родин”, - йдеться у повідомленні.

Також розроблено процедуру поховання захисників України — Церемоніал. Ведеться розробка процедури коректного сповіщення про трагедію членів сім’ї. Вирішується питання створення центрального військового кладовища та єдиного реєстру всіх поховань українських захисників, пам’ятних дошок, пам’ятників по всій Україні.

Зазначається, що голова Комітету Галина Третьякова наголосила на необхідності більш тісної співпраці Мінветеранів із профільним Комітетом та зазначила, що Комітет завжди сприятиме впровадженню зазначеної Стратегії та цілей державної політики у справах захисту ветеранів шляхом внесення необхідних для їх реалізації законодавчих змін.