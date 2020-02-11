Усім звільненим у грудні з полону українцям запропонували роботу та житло

Усі українці, звільнені з полону 29 грудня 2019 року, отримали пропозиції нової роботи та житла.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.

"Ми індивідуально працювали з кожним, збираючи побажання, аналізуючи можливості. У нас немає жодної людини, якій не були запропоновані рішення по роботі та житлу", - цитує пресслужба начальника управління Мінветеранів Сергія Мокренюка.

Так, згідно з повідомленням, Мінветеранів разом з обласними державними адміністраціями надали більше тисячі пропозицій звільненим особам щодо місця проживання, зокрема у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій областях.

"Зазвичай, це гуртожитки сімейного типу. Також зі звільненими особами працювала Державна служба зайнятості, яка надала пропозиції по вакансіях відповідно до їхнього фаху, кваліфікації та побажань", - відзначили у відомстві.

Приблизно половина звільнених вже повернулася до звичного життя, обравши або запропоновані варіанти, або знайшовши свої.

"Є звільнені особи, які поки не можуть повернутись до повноцінного життя, оскільки ще не отримали відновлені документи або потребують специфічного лікування. Вони знаходяться в київському гуртожитку, держава та громадські організації покривають їх щоденні витрати", - зазначили у Мінветеранів.

Як додали у міністерстві, пошуки нової роботи та житла для решти і збір пакетів документів для виплати грошової компенсації - "це питання кількох тижнів", втім, "не всі готові прийняти рішення щодо подальшого життя так швидко".

Загалом, як наголосили у відомстві, наразі усім 64 цивільних особам, що були звільнені, надана повноцінна медична допомога, кожному з них забезпечено психологічну реабілітацію.

Крім того, 25 особам організували відновлення паспорта громадянина України, 12 осіб відновили водійське посвідчення, п'ятьом особам надали детальні консультації щодо можливості поновлення або вступу до закладів вищої освіти та одна особа проходить курси підтвердження кваліфікації лікаря, 43 особам надали пропозиції працевлаштування, 25 осіб отримали декілька пропозицій місць проживання.

У міністерстві додали, що після реабілітації 47 осіб вже визначилися з місцем проживання та роботою, решта осіб після закінчення реабілітації будуть розміщені у гуртожитку в Києві до остаточного визначення із місцем проживання та роботою.

Як повідомлялося, останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Всього в рамках обміну Україні передали 76 осіб: 12 військових і 64 цивільних.