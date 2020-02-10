Україна сподівається домовитися про обмін у лютому-березні — Пристайко
Укрінформ
Домовленість щодо чергового обміну утримуваними особами на Донбасі може бути укладена протягом місяця або двох.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції для іноземної преси у Римі, повідомляє DT.ua.
"Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці", — сказав глава МЗС.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії звернувся до Папи Римського Франциска з проханням про допомогу у визволенні полонених українців.
Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Всього в рамках обміну Україні передали 76 осіб: 12 військових і 64 цивільних.