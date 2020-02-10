Україна сподівається домовитися про обмін у лютому-березні — Пристайко

Домовленість щодо чергового обміну утримуваними особами на Донбасі може бути укладена протягом місяця або двох.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції для іноземної преси у Римі, повідомляє DT.ua.

"Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці", — сказав глава МЗС.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії звернувся до Папи Римського Франциска з проханням про допомогу у визволенні полонених українців.

Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року на КПВВ "Майорське" у Донецькій області. Всього в рамках обміну Україні передали 76 осіб: 12 військових і 64 цивільних.