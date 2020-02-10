Звільнені з ОРДЛО полонені заслуговують на гідне соцзабезпечення - Денісова

Звільнені з полону "ЛНР" і "ДНР" мають отримати гідне соціальне забезпечення від держави.

Про це зазначила у Telegram Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Вважаю, що українці, які перебували в полоні на територіях так званих ДНР та ЛНР і втратили там своє здоров’я заслуговують на гідне соціальне забезпечення від держави, аби вони могли скоріше адаптуватися до мирного життя", - написала вона.

Омбудсмен зауважила, що до неї надходять звернення від осіб, які були звільнені 29 грудня минулого року відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи з урегулювання збройного конфлікту на сході України з проханням посприяти у забезпеченні їх житлом.

Вона відмітила, що інформація щодо майнових потреб була передана в повному обсязі профільним міністерствам.

"Термін їх реабілітації у ДЗ "Лісова Поляна" закінчується, і більшість з них не мають власних домівок. На початку січня працівники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини зібрали повну інформацію про потреби цих громадян, зокрема, і в житлі", - повідомила омбудсмен.

Також Денісова ініціювала зустріч працівників Служби зайнятості, аби вони ознайомили звільнених осіб із послугами центрів зайнятості та надали інформаційно-консультаційні послуги з пошуку роботи.