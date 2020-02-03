Денісова вимагає від РФ лікування для хворих українських політв'язнів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї колеги у РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови утримання українських політв'язнів.

Про це Денісова повідомляє у Facebook.

"Закликаю Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації Тетяну Москалькову забезпечити нашим громадянам належні умови утримання та надати кваліфіковану медичну допомогу відповідно до міжнародних стандартів", - повідомила вона.

Денісова пояснила, що у Сергія Бугайчука серйозні проблеми зі здоров'ям, що підтверджується медичними висновками. До затримання він перебував на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні, де переніс низку складних операцій з пересадки шкіри зі стегон обох нижніх кінцівок на пошкоджену ділянку лівої руки та обличчя. Також чоловік раніше переніс операції з видалення жовчного міхура та вен на правій і лівій ногах. Зараз в нього посилюється біль в ногах та алергічна реакція по всьому тілу.

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Омбудсмен додала, що у іншого політв'язня, Ельдара Кантімірова, на фоні хронічного гастриту та холециститу почалися проблеми з нирками та є скарги на сильний головний біль. Його утримують у незадовільних санітарно-побутових умовах, а також Кантіміров постійно зазнає психологічного тиску з боку співробітників правоохоронних органів РФ.

Громадянам України не надається необхідна медична допомога, що суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктам 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, підкреслила Денісова.

Також вона закликала міжнародну спільноту, представників дипломатичного корпусу та правозахисник організацій з проханням направити та сконцентрувати зусилля, щоб змусити РФ дотримувати права утримуваних громадян України, які досі перебувають в її полоні.

Як повідомлялось, омбудсмен звернулась до РФ з вимогою забезпечити політв'язням Геннадію Лимешко та Володимиру Дудці належні умови утримання і надати кваліфіковану медичну допомогу.